سعر GoNFTY (GNFTY)
سعر GoNFTY (GNFTY) المباشر لليوم هو USD 0.00148257. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.05K. يتم تحديث سعر GNFTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoNFTY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GoNFTY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.76M
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خلال اليوم، كان سعر GoNFTY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoNFTY مقابل USD هو $ -0.0004856407 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoNFTY مقابل USD هو $ -0.0009458993 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoNFTY مقابل USD هو $ -0.003952001397613993 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004856407
|-32.75%
|60 يوم
|$ -0.0009458993
|-63.80%
|90 يوم
|$ -0.003952001397613993
|-72.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoNFTY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GoNFTY is a web3 gaming platform. Built for gamers and creators; providing a curated library of web3 games and an AI-powered toolkit to enable anyone to create their own games and virtual worlds integrated with web3 technologies. Learn more at https://gonfty.network/
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