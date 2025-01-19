سعر Gomdori (GOMD)
سعر Gomdori (GOMD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gomdori الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.77K
- تغيير سعر Gomdori خلال اليوم هو -11.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gomdori مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gomdori مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gomdori مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gomdori مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.63%
|30 يوم
|$ 0
|-19.41%
|60 يوم
|$ 0
|-54.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gomdori: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.25%
-11.63%
-17.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The GOMDori project is based in the Southeast Asian Country with 2.5 million Users With commerce and fulfillment technology, we have a web3.0 concept called Buy To Earn and Sell To Earn with influencers and sellers. More than 600 brands in the beauty, household goods, health functional foods, and food sectors are already participating in the Gomdori project, and more than 3,000 influencers are participating as Gomdori sellers.
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