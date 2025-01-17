سعر Goldverse Game Token (GDV)
سعر Goldverse Game Token (GDV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GDV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Goldverse Game Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.06K
- تغيير سعر Goldverse Game Token خلال اليوم هو +9.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Goldverse Game Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Goldverse Game Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Goldverse Game Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Goldverse Game Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.29%
|30 يوم
|$ 0
|-77.97%
|60 يوم
|$ 0
|-97.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Goldverse Game Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
+9.29%
-49.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GoldVerse is a launch platform based on TON, designed to provide a fair, transparent, and secure environment for emerging projects to successfully launch and gain community support.
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