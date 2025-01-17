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سعر Goldverse Game Token (GDV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GDV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goldverse Game Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.06K - تغيير سعر Goldverse Game Token خلال اليوم هو +9.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Goldverse Game Token (GDV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goldverse Game Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goldverse Game Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goldverse Game Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goldverse Game Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.29% 30 يوم $ 0 -77.97% 60 يوم $ 0 -97.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Goldverse Game Token (GDV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goldverse Game Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) +9.29% تغير السعر (7 أيام) -49.47%

معلومات سوق Goldverse Game Token (GDV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: