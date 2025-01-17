سعر GoldPesa Option (GPO)
سعر GoldPesa Option (GPO) المباشر لليوم هو USD 0.823059. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoldPesa Option الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.20
- تغيير سعر GoldPesa Option خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GoldPesa Option مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoldPesa Option مقابل USD هو $ +0.0106543341 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoldPesa Option مقابل USD هو $ +12.8055258377 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoldPesa Option مقابل USD هو $ -0.0060202848899444 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0106543341
|+1.29%
|60 يوم
|$ +12.8055258377
|+1,555.85%
|90 يوم
|$ -0.0060202848899444
|-0.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoldPesa Option: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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