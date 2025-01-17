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سعر GoldPesa Option (GPO) المباشر لليوم هو USD 0.823059 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoldPesa Option الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.20 - تغيير سعر GoldPesa Option خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GoldPesa Option (GPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoldPesa Option مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoldPesa Option مقابل USD هو $ +0.0106543341 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoldPesa Option مقابل USD هو $ +12.8055258377 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoldPesa Option مقابل USD هو $ -0.0060202848899444 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0106543341 +1.29% 60 يوم $ +12.8055258377 +1,555.85% 90 يوم $ -0.0060202848899444 -0.72%

تحليل سعر GoldPesa Option (GPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoldPesa Option: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.37%

معلومات سوق GoldPesa Option (GPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: