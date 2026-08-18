سعر Goldman Sachs xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Goldman Sachs xStock (GSX) اليوم هو $ 1,052.26، مع تغير بنسبة 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GSX الحالي إلى USD هو $ 1,052.26 لكل GSX.

يحتل Goldman Sachs xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 327,178، مع عرض متداول قدره 310.93 GSX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GSX بين $ 1,032.56 (أدنى) و$ 1,052.41 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,549.02، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 742.57.

على المدى القصير، تحرك GSX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+1.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 500.34.

معلومات سوق Goldman Sachs xStock (GSX)

القيمة السوقية $ 327.18K$ 327.18K $ 327.18K الحجم (24 ساعة) $ 500.34$ 500.34 $ 500.34 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 126.51M$ 126.51M $ 126.51M إمداد دورة التداول 310.93 310.93 310.93 إجمالي العرض 120,224.5900286169 120,224.5900286169 120,224.5900286169

القيمة السوقية الحالية لـ Goldman Sachs xStock هي $ 327.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 500.34. العرض المتداول لـ GSX يبلغ 310.93، مع إجمالي عرض 120224.5900286169. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 126.51M.