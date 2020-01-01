توكنوميكس Goldilocks DAO (LOCKS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Goldilocks DAO (LOCKS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Goldilocks DAO (LOCKS) Goldilocks DAO is a Berachain-native DeFi hub featuring a custom AMM (Goldiswap), NFT lending (Goldilend), and yield-tokenizing vaults (Goldivaults). Goldiswap introduces an “up-only” floor price and lets users unlock deep, interest-free liquidity without risk of liquidation. The Goldilocks DAO aims to offer unique and novel yield opportunities that drive value to Goldiswap, and grow a significant Treasury for LOCKS holders. الموقع الرسمي: https://www.goldilocksdao.io/ الوثيقة البيضاء: https://goldilocks.gitbook.io/docs اشتر LOCKS الآن!

توكنوميكس Goldilocks DAO (LOCKS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Goldilocks DAO (LOCKS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 226.51M $ 226.51M $ 226.51M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02144746 $ 0.02144746 $ 0.02144746 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01289382 $ 0.01289382 $ 0.01289382 السعر الحالي: $ 0.01389061 $ 0.01389061 $ 0.01389061 معرفة المزيد عن سعر Goldilocks DAO (LOCKS)

توكنوميكس Goldilocks DAO (LOCKS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Goldilocks DAO (LOCKS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOCKS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOCKS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOCKS، استكشف السعر المباشر لتوكن LOCKS!

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