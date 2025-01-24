سعر GoldenBoys (GOLD)
سعر GoldenBoys (GOLD) المباشر لليوم هو USD 15.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoldenBoys الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15K
- تغيير سعر GoldenBoys خلال اليوم هو -4.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GoldenBoys مقابل USD هو $ -0.73512038754305 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoldenBoys مقابل USD هو $ -2.4312962400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoldenBoys مقابل USD هو $ -2.1224468250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoldenBoys مقابل USD هو $ +1.461011422992019 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.73512038754305
|-4.62%
|30 يوم
|$ -2.4312962400
|-16.04%
|60 يوم
|$ -2.1224468250
|-14.00%
|90 يوم
|$ +1.461011422992019
|+10.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoldenBoys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-4.62%
-10.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $GOLD token is a DeFi utility token that was created on Basechain with the intention of leveraging the Balancer finance ecosystem. The tokens contract was renounced, and an initial LP was seeded on Balancer finance. The token’s creator has large holdings in Balancer governance tokens that could allow unique DeFi products to be built for $GOLD. Smart contracts are in development that will create a unique yield farming opportunity for users on Basechain.
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