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سعر Golden Kappa (GKAPPA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 225.54K . يتم تحديث سعر GKAPPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Golden Kappa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35K - تغيير سعر Golden Kappa خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 777.73B

أداء سعر Golden Kappa (GKAPPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golden Kappa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Kappa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Kappa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Kappa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.10% 30 يوم $ 0 -28.86% 60 يوم $ 0 -76.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Golden Kappa (GKAPPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Kappa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.62% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -17.66%

معلومات سوق Golden Kappa (GKAPPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: