سعر Golden Kappa (GKAPPA)
سعر Golden Kappa (GKAPPA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 225.54K. يتم تحديث سعر GKAPPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Golden Kappa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35K
- تغيير سعر Golden Kappa خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 777.73B
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خلال اليوم، كان سعر Golden Kappa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Kappa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Kappa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Kappa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-28.86%
|60 يوم
|$ 0
|-76.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Kappa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.62%
-0.10%
-17.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.
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