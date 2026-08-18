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سعر Golden Freedom Network 250 المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ GFN250 هي 20,187 USD. تابع تحديثات أسعار GFN250 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Golden Freedom Network 250 المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ GFN250 هي 20,187 USD. تابع تحديثات أسعار GFN250 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GFN250

معلومات سعر GFN250

ما هو GFN250

الموقع الرسمي لـ GFN250

اقتصاد توكن GFN250

توقعات سعر GFN250

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سعر Golden Freedom Network 250 (GFN250)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GFN250 إلى USD:

$0.00002027
$0.00002027$0.00002027
+1.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Golden Freedom Network 250 (GFN250) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:14:06 (UTC+8)

سعر Golden Freedom Network 250 اليوم

السعر المباشر لمشروع Golden Freedom Network 250 (GFN250) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GFN250 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GFN250.

يحتل Golden Freedom Network 250 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,187، مع عرض متداول قدره 999.99M GFN250. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GFN250 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00281366، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GFN250 بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-45.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Golden Freedom Network 250 (GFN250)

$ 20.19K
$ 20.19K$ 20.19K

--
----

$ 20.19K
$ 20.19K$ 20.19K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,075.408221
999,987,075.408221 999,987,075.408221

القيمة السوقية الحالية لـ Golden Freedom Network 250 هي $ 20.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GFN250 يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999987075.408221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.19K.

سجل سعر Golden Freedom Network 250 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281366
$ 0.00281366$ 0.00281366

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+1.11%

-45.68%

-45.68%

سجل سعر Golden Freedom Network 250 (GFN250) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golden Freedom Network 250 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Freedom Network 250 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Freedom Network 250 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Freedom Network 250 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.11%
30 يوم$ 0+7.89%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Golden Freedom Network 250

Golden Freedom Network 250 (GFN250) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GFN250 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGolden Freedom Network 250 (GFN250) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Golden Freedom Network 250 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Golden Freedom Network 250 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GFN250 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Golden Freedom Network 250.

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المصدر Golden Freedom Network 250 (GFN250)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

نبذة عن Golden Freedom Network 250

ما هو السعر الحالي لـ Golden Freedom Network 250؟

يتم تداول Golden Freedom Network 250 بسعر $، مما يمثل حركة سعرية بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن GFN250 بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة 1.10% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان GFN250 يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء Golden Freedom Network 250 مع رموز Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme؟

ضمن قطاع Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme، يُظهر GFN250 قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ Golden Freedom Network 250 اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $20187، مما يضع GFN250 في المرتبة #8800، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $ و$، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول GFN250؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم GFN250؟

مع وجود 999987075.408221 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Golden Freedom Network 250

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:14:06 (UTC+8)

تحديثات Golden Freedom Network 250 (GFN250) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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