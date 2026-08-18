سعر Golden Freedom Network 250 اليوم

السعر المباشر لمشروع Golden Freedom Network 250 (GFN250) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GFN250 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GFN250.

يحتل Golden Freedom Network 250 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,187، مع عرض متداول قدره 999.99M GFN250. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GFN250 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00281366، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GFN250 بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-45.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Golden Freedom Network 250 (GFN250)

القيمة السوقية $ 20.19K$ 20.19K $ 20.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.19K$ 20.19K $ 20.19K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,987,075.408221 999,987,075.408221 999,987,075.408221

القيمة السوقية الحالية لـ Golden Freedom Network 250 هي $ 20.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GFN250 يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999987075.408221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.19K.