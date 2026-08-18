سعر Golden Dragon اليوم

السعر المباشر لمشروع Golden Dragon (GD) اليوم هو $ 0.00380564، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GD الحالي إلى USD هو $ 0.00380564 لكل GD.

يحتل Golden Dragon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,209,927، مع عرض متداول قدره 1.37B GD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00380792، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00367325.

على المدى القصير، تحرك GD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.88.

معلومات سوق Golden Dragon (GD)

القيمة السوقية $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M الحجم (24 ساعة) $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M إمداد دورة التداول 1.37B 1.37B 1.37B إجمالي العرض 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Golden Dragon هي $ 5.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.88. العرض المتداول لـ GD يبلغ 1.37B، مع إجمالي عرض 1369000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.21M.