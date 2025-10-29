سعر Golden Donkey المباشر اليوم هو 0.00014024 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GDK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GDK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Golden Donkey المباشر اليوم هو 0.00014024 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GDK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GDK بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Golden Donkey

سعر Golden Donkey (GDK)

السعر المباشر لـ 1 GDK إلى USD:

$0.00014024
-0.60%1D
USD
مخطط أسعار Golden Donkey (GDK) المباشر
معلومات سعر Golden Donkey (GDK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00013533
24 ساعة منخفض
$ 0.00014372
24 ساعة مرتفع

$ 0.00013533
$ 0.00014372
$ 0.00014406
$ 0.0000462
-0.36%

-0.66%

+31.45%

+31.45%

سعر Golden Donkey (GDK) في الوقت الحقيقي هو $0.00014024. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GDK بين أدنى سعر $ 0.00013533 وأعلى سعر $ 0.00014372، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGDK على الإطلاق هو $ 0.00014406، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000462.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GDK -0.36% على مدار الساعة الماضية، -0.66% على مدار 24 ساعة، و +31.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Golden Donkey (GDK)

$ 1.40M
--
$ 1.40M
10.00B
10,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Golden Donkey هي $ 1.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GDK يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.

سجل سعر Golden Donkey (GDK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golden Donkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Donkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Donkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Donkey مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.66%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Golden Donkey ( GDK )

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

المصدر Golden Donkey (GDK)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Golden Donkey (USD)

كم ستكون قيمة Golden Donkey (GDK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Golden Donkey (GDK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Golden Donkey.

تحقق الآن من توقعات سعر Golden Donkey!

عملة GDK إلى العملات المحلية

توكنوميكس Golden Donkey (GDK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Golden Donkey (GDK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GDK والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Golden Donkey (GDK)

كم يساوي Golden Donkey (GDK) اليوم؟
سعر GDK المباشر في USD هو USD 0.00014024، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GDK إلى USD الحالي؟
سعر GDK إلى USD الحالي هو $ 0.00014024. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Golden Donkey ؟
القيمة السوقية لعملة GDK هي $ 1.40M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GDK؟
العرض المتداول لتوكن GDK هو 10.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GDK؟
حقق GDK سعرًا قياسيًا قدره 0.00014406 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GDK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0000462 GDK.
ما هو حجم تداول GDK؟
حجم تداول GDK المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GDK هذا العام؟
قد يرتفع GDK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GDK لمزيد من التحليل المتعمق.
