سعر Golden Donkey (GDK)
-0.36%
-0.66%
+31.45%
+31.45%
سعر Golden Donkey (GDK) في الوقت الحقيقي هو $0.00014024. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GDK بين أدنى سعر $ 0.00013533 وأعلى سعر $ 0.00014372، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGDK على الإطلاق هو $ 0.00014406، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000462.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GDK -0.36% على مدار الساعة الماضية، -0.66% على مدار 24 ساعة، و +31.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Golden Donkey هي $ 1.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GDK يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.
خلال اليوم، كان سعر Golden Donkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Donkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Donkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Donkey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.
GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.
GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).
GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.
The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.
GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.
A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.
GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”
To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.
Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.
