معلومات سعر Golden Donkey (GDK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00013533 24 ساعة مرتفع $ 0.00014372 عالية طوال الوقت $ 0.00014406 أدنى سعر $ 0.0000462 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) +31.45%

سعر Golden Donkey (GDK) في الوقت الحقيقي هو $0.00014024. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GDK بين أدنى سعر $ 0.00013533 وأعلى سعر $ 0.00014372، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGDK على الإطلاق هو $ 0.00014406، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000462.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GDK -0.36% على مدار الساعة الماضية، -0.66% على مدار 24 ساعة، و +31.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Golden Donkey (GDK)

القيمة السوقية $ 1.40M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.40M إمداد دورة التداول 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Golden Donkey هي $ 1.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GDK يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.