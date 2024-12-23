سعر Golden Doge (GDOGE)
سعر Golden Doge (GDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.20K. يتم تحديث سعر GDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Golden Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 736.06
- تغيير سعر Golden Doge خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر Golden Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.37%
|30 يوم
|$ 0
|+30.97%
|60 يوم
|$ 0
|+22.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.00%
+0.37%
-4.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!
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