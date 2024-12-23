احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GDOGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GDOGE.

سعر Golden Doge (GDOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.20K . يتم تحديث سعر GDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Golden Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 736.06 - تغيير سعر Golden Doge خلال اليوم هو +0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100,000.00T

أداء سعر Golden Doge (GDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golden Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.37% 30 يوم $ 0 +30.97% 60 يوم $ 0 +22.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Golden Doge (GDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.00% تغير السعر (1يوم) +0.37% تغير السعر (7 أيام) -4.74%

معلومات سوق Golden Doge (GDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: