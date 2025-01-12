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سعر Golden Celestial Ratio (GCR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GCR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Golden Celestial Ratio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.44K - تغيير سعر Golden Celestial Ratio خلال اليوم هو -0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Golden Celestial Ratio (GCR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golden Celestial Ratio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Celestial Ratio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Celestial Ratio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Celestial Ratio مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.70% 30 يوم $ 0 -67.59% 60 يوم $ 0 -83.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Golden Celestial Ratio (GCR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Celestial Ratio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00824122$ 0.00824122 $ 0.00824122 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -0.70% تغير السعر (7 أيام) -39.51%

معلومات سوق Golden Celestial Ratio (GCR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: