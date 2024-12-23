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سعر Golden Ball (GLB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.29K . يتم تحديث سعر GLB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Golden Ball الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.03 - تغيير سعر Golden Ball خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.00B

أداء سعر Golden Ball (GLB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +3.73% 60 يوم $ 0 -58.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Golden Ball (GLB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Ball: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -12.19%

معلومات سوق Golden Ball (GLB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: