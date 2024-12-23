سعر Golden Ball (GLB)
سعر Golden Ball (GLB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.29K. يتم تحديث سعر GLB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Golden Ball الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.03
- تغيير سعر Golden Ball خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GLB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GLB.
خلال اليوم، كان سعر Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+3.73%
|60 يوم
|$ 0
|-58.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Ball: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Golden Ball is the next generation BSC token aiming to improve and bring the online betting & gambling transaction system to a decentralized level. Through the GLB token, users will be able to complete faster transactions on betting platforms with lower fees!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GLB إلى AUD
A$--
|1 GLB إلى GBP
￡--
|1 GLB إلى EUR
€--
|1 GLB إلى USD
$--
|1 GLB إلى MYR
RM--
|1 GLB إلى TRY
₺--
|1 GLB إلى JPY
¥--
|1 GLB إلى RUB
₽--
|1 GLB إلى INR
₹--
|1 GLB إلى IDR
Rp--
|1 GLB إلى PHP
₱--
|1 GLB إلى EGP
￡E.--
|1 GLB إلى BRL
R$--
|1 GLB إلى CAD
C$--
|1 GLB إلى BDT
৳--
|1 GLB إلى NGN
₦--
|1 GLB إلى UAH
₴--
|1 GLB إلى VES
Bs--
|1 GLB إلى PKR
Rs--
|1 GLB إلى KZT
₸--
|1 GLB إلى THB
฿--
|1 GLB إلى TWD
NT$--
|1 GLB إلى CHF
Fr--
|1 GLB إلى HKD
HK$--
|1 GLB إلى MAD
.د.م--