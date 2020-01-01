توكنوميكس Golden Bailey (BAILEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Golden Bailey (BAILEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Golden Bailey (BAILEY) $Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos. الموقع الرسمي: https://basedbailey.com/ اشتر BAILEY الآن!

توكنوميكس Golden Bailey (BAILEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Golden Bailey (BAILEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 37.66K $ 37.66K $ 37.66K إجمالي العرض: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M العرض المتداول: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 37.66K $ 37.66K $ 37.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.001016 $ 0.001016 $ 0.001016 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Golden Bailey (BAILEY)

توكنوميكس Golden Bailey (BAILEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Golden Bailey (BAILEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BAILEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BAILEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BAILEY، استكشف السعر المباشر لتوكن BAILEY!

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