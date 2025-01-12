سعر Golden Bailey (BAILEY)
سعر Golden Bailey (BAILEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 238.71K. يتم تحديث سعر BAILEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Golden Bailey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.12K
- تغيير سعر Golden Bailey خلال اليوم هو -19.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.16M
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خلال اليوم، كان سعر Golden Bailey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Bailey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Bailey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Bailey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.70%
|30 يوم
|$ 0
|-70.44%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Bailey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.34%
-19.70%
-50.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos.
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