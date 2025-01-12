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سعر Golden Bailey (BAILEY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 238.71K . يتم تحديث سعر BAILEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Golden Bailey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.12K - تغيير سعر Golden Bailey خلال اليوم هو -19.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.16M

أداء سعر Golden Bailey (BAILEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golden Bailey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Bailey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Bailey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Bailey مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.70% 30 يوم $ 0 -70.44% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Golden Bailey (BAILEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Bailey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.001016$ 0.001016 $ 0.001016 تغير السعر (1 ساعة) -4.34% تغير السعر (1يوم) -19.70% تغير السعر (7 أيام) -50.60%

معلومات سوق Golden Bailey (BAILEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: