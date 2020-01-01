توكنوميكس Golden Ape (GAPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Golden Ape (GAPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Golden Ape (GAPE) GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto! الموقع الرسمي: https://golden-ape.com/ اشتر GAPE الآن!

توكنوميكس Golden Ape (GAPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Golden Ape (GAPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.24K $ 14.24K $ 14.24K إجمالي العرض: $ 933.64M $ 933.64M $ 933.64M العرض المتداول: $ 933.64M $ 933.64M $ 933.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.24K $ 14.24K $ 14.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00149718 $ 0.00149718 $ 0.00149718 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001067 $ 0.00001067 $ 0.00001067 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Golden Ape (GAPE)

توكنوميكس Golden Ape (GAPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Golden Ape (GAPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAPE، استكشف السعر المباشر لتوكن GAPE!

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