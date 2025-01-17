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سعر Golden Ape (GAPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 658.59K . يتم تحديث سعر GAPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Golden Ape الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.45K - تغيير سعر Golden Ape خلال اليوم هو -10.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 934.39M

أداء سعر Golden Ape (GAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golden Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Ape مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.26% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Golden Ape (GAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00149718$ 0.00149718 $ 0.00149718 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -10.26% تغير السعر (7 أيام) -43.56%

معلومات سوق Golden Ape (GAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: