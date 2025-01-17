سعر Golden Ape (GAPE)
سعر Golden Ape (GAPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 658.59K. يتم تحديث سعر GAPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Golden Ape الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.45K
- تغيير سعر Golden Ape خلال اليوم هو -10.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 934.39M
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خلال اليوم، كان سعر Golden Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Ape مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-10.26%
-43.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!
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