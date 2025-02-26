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سعر Golden Age (GOLDEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.62K . يتم تحديث سعر GOLDEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Golden Age الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.72K - تغيير سعر Golden Age خلال اليوم هو +31.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.12M

أداء سعر Golden Age (GOLDEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golden Age مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Golden Age مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Golden Age مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Golden Age مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +31.77% 30 يوم $ 0 -63.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Golden Age (GOLDEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Golden Age: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0014933$ 0.0014933 $ 0.0014933 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) +31.77% تغير السعر (7 أيام) +14.93%

معلومات سوق Golden Age (GOLDEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: