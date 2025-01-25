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سعر GOLDAO (GOLDAO) المباشر لليوم هو USD 0.02607955 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.25M . يتم تحديث سعر GOLDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GOLDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.56K - تغيير سعر GOLDAO خلال اليوم هو -1.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 700.80M

أداء سعر GOLDAO (GOLDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GOLDAO مقابل USD هو $ -0.00052813211080496 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GOLDAO مقابل USD هو $ -0.0085727392 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GOLDAO مقابل USD هو $ -0.0156138057 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GOLDAO مقابل USD هو $ -0.02622313357846662 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00052813211080496 -1.98% 30 يوم $ -0.0085727392 -32.87% 60 يوم $ -0.0156138057 -59.86% 90 يوم $ -0.02622313357846662 -50.13%

تحليل سعر GOLDAO (GOLDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GOLDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02562569$ 0.02562569 $ 0.02562569 24 ساعة مرتفع $ 0.0273169$ 0.0273169 $ 0.0273169 عالية طوال الوقت $ 0.087434$ 0.087434 $ 0.087434 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -1.98% تغير السعر (7 أيام) -19.36%

معلومات سوق GOLDAO (GOLDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: