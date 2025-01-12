سعر GOLD8 (GOLD8)
سعر GOLD8 (GOLD8) المباشر لليوم هو USD 0.076111. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOLD8 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GOLD8 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.25K
- تغيير سعر GOLD8 خلال اليوم هو -3.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GOLD8 مقابل USD هو $ -0.00271191692137109 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GOLD8 مقابل USD هو $ +0.0023805237 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GOLD8 مقابل USD هو $ -0.0090843349 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GOLD8 مقابل USD هو $ +0.02643546647826252 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00271191692137109
|-3.44%
|30 يوم
|$ +0.0023805237
|+3.13%
|60 يوم
|$ -0.0090843349
|-11.93%
|90 يوم
|$ +0.02643546647826252
|+53.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GOLD8: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.44%
-4.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GGoose (Golden Goose) is a community driven project. Be the first to own these one-of-a-kind, rare GGoose NFTs. Each NFT goose lays golden eggs which you can sell. GOLD8 will be the utility in-game currency token used in this NFT play-to-earn game. GOLD8 can be used to farm for grain, and to level up GGoose. It can also be used as a currency to trade GGoose among players.
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