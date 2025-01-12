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سعر GOLD8 (GOLD8) المباشر لليوم هو USD 0.076111 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GOLD8 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GOLD8 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.25K - تغيير سعر GOLD8 خلال اليوم هو -3.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GOLD8 (GOLD8) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GOLD8 مقابل USD هو $ -0.00271191692137109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GOLD8 مقابل USD هو $ +0.0023805237 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GOLD8 مقابل USD هو $ -0.0090843349 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GOLD8 مقابل USD هو $ +0.02643546647826252 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00271191692137109 -3.44% 30 يوم $ +0.0023805237 +3.13% 60 يوم $ -0.0090843349 -11.93% 90 يوم $ +0.02643546647826252 +53.22%

تحليل سعر GOLD8 (GOLD8)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GOLD8: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.076048$ 0.076048 $ 0.076048 24 ساعة مرتفع $ 0.079513$ 0.079513 $ 0.079513 عالية طوال الوقت $ 16.43$ 16.43 $ 16.43 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.44% تغير السعر (7 أيام) -4.58%

معلومات سوق GOLD8 (GOLD8)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: