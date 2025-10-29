معلومات سعر Gold xStock (GLDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 361.71 $ 361.71 $ 361.71 24 ساعة منخفض $ 368.8 $ 368.8 $ 368.8 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 361.71$ 361.71 $ 361.71 24 ساعة مرتفع $ 368.8$ 368.8 $ 368.8 عالية طوال الوقت $ 4,340.05$ 4,340.05 $ 4,340.05 أدنى سعر $ 300.95$ 300.95 $ 300.95 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -1.02% تغير السعر (7 أيام) -4.91% تغير السعر (7 أيام) -4.91%

سعر Gold xStock (GLDX) في الوقت الحقيقي هو $363.64. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GLDX بين أدنى سعر $ 361.71 وأعلى سعر $ 368.8، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGLDX على الإطلاق هو $ 4,340.05، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 300.95.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GLDX -0.46% على مدار الساعة الماضية، -1.02% على مدار 24 ساعة، و -4.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gold xStock (GLDX)

القيمة السوقية $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.88M$ 10.88M $ 10.88M إمداد دورة التداول 5.05K 5.05K 5.05K إجمالي العرض 29,899.97965804 29,899.97965804 29,899.97965804

القيمة السوقية الحالية لـ Gold xStock هي $ 1.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GLDX يبلغ 5.05K، مع إجمالي عرض 29899.97965804. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.88M.