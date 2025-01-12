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سعر Gold Reserve (GOR) المباشر لليوم هو USD 0.00193494 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 831.18K . يتم تحديث سعر GOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gold Reserve الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63K - تغيير سعر Gold Reserve خلال اليوم هو -3.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 429.55M

أداء سعر Gold Reserve (GOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gold Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gold Reserve مقابل USD هو $ -0.0000664903 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gold Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gold Reserve مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.70% 30 يوم $ -0.0000664903 -3.43% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gold Reserve (GOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gold Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00193389$ 0.00193389 $ 0.00193389 24 ساعة مرتفع $ 0.00201052$ 0.00201052 $ 0.00201052 عالية طوال الوقت $ 0.0023469$ 0.0023469 $ 0.0023469 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -3.70% تغير السعر (7 أيام) +22.19%

معلومات سوق Gold Reserve (GOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: