سعر Gold Reserve (GOR)
سعر Gold Reserve (GOR) المباشر لليوم هو USD 0.00193494. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 831.18K. يتم تحديث سعر GOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gold Reserve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63K
- تغيير سعر Gold Reserve خلال اليوم هو -3.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 429.55M
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خلال اليوم، كان سعر Gold Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gold Reserve مقابل USD هو $ -0.0000664903 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gold Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gold Reserve مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.70%
|30 يوم
|$ -0.0000664903
|-3.43%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gold Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-3.70%
+22.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GoldReserve is a pioneering Real World Asset (RWA) token that connects a physical gold mining operation with the digital world through blockchain technology. Created by the owners and key partners of a licensed mining company, GoldReserve offers investors a unique way to access and benefit from the proven stability of gold, combined with the transparency and innovation of Web3. This project not only tokenizes a tangible asset but also allows holders to actively follow the mining journey, receiving updates on extraction, processing, and overall growth. Managed by CEO Alan Mike, a partner in the mining operation, GoldReserve operates with a commitment to transparency, offering regular real-time reporting on all aspects of the project.
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