سعر Gold Fever Native Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Gold Fever Native Gold (NGL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NGL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NGL.

يحتل Gold Fever Native Gold حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,545، مع عرض متداول قدره 40.99M NGL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NGL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.96، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NGL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.03.

معلومات سوق Gold Fever Native Gold (NGL)

القيمة السوقية $ 68.55K$ 68.55K $ 68.55K الحجم (24 ساعة) $ 10.03$ 10.03 $ 10.03 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 193.10K$ 193.10K $ 193.10K إمداد دورة التداول 40.99M 40.99M 40.99M إجمالي العرض 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gold Fever Native Gold هي $ 68.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.03. العرض المتداول لـ NGL يبلغ 40.99M، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 193.10K.