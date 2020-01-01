توكنوميكس Gold DAO (GOLDAO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gold DAO (GOLDAO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gold DAO (GOLDAO) Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/). الموقع الرسمي: https://www.gold-dao.org/ الوثيقة البيضاء: https://gold-dao.gitbook.io/gold-dao-whitepaper اشتر GOLDAO الآن!

توكنوميكس Gold DAO (GOLDAO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gold DAO (GOLDAO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.61M $ 14.61M $ 14.61M إجمالي العرض: $ 992.57M $ 992.57M $ 992.57M العرض المتداول: $ 707.24M $ 707.24M $ 707.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.50M $ 20.50M $ 20.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.087434 $ 0.087434 $ 0.087434 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01322844 $ 0.01322844 $ 0.01322844 السعر الحالي: $ 0.02065625 $ 0.02065625 $ 0.02065625 معرفة المزيد عن سعر Gold DAO (GOLDAO)

توكنوميكس Gold DAO (GOLDAO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gold DAO (GOLDAO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOLDAO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOLDAO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOLDAO، استكشف السعر المباشر لتوكن GOLDAO!

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