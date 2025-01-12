سعر Gokuswap (GOKU)
سعر Gokuswap (GOKU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gokuswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.92
- تغيير سعر Gokuswap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gokuswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gokuswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gokuswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gokuswap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-8.95%
|60 يوم
|$ 0
|+8.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gokuswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GokuSwap will bring permanent resilience to the world of decentralized finance. GOKU is more than just a coin, it is a movement, a symbol, a story engraved into the blockchain, a spirit that is unstoppable in the face of market trends, like the willpower of a Saiyan. GokuSwap is a warrior rising from the crypto battlefield with a spirit of immunity to short-term market trends. This is the story of GokuSwap's growth and steadfast commitment. GokuSwap was born from the forgotten ashes, whispering ancient prophecies. Focus, innovate, be the best until no one can ignore you. Immerse yourself in the legacy as GokuSwap combines meme culture with the power of the Saiyans, creating a crypto story for all ages. Join us and be a part of a legend that will resonate in the history of cryptocurrency.
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