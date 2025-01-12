سعر Gojo BSC (GOJOBSC)
سعر Gojo BSC (GOJOBSC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOJOBSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gojo BSC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.82
- تغيير سعر Gojo BSC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gojo BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gojo BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gojo BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gojo BSC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.57%
|60 يوم
|$ 0
|+10.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gojo BSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gojo Coin is inspired by the formidable character Gojo from Jujutsu Kaisen, this BSC token embodies strength, magic, and strategic ingenuity, mirroring the beloved qualities of its fictional namesake. As investors in both the cryptocurrency market and the allure of Gojo's prowess, the creators of Gojo Coin bring forth a brand new masterpiece on the Binance Smart Chain. With early demonstrations of strength, Gojo Coin aims to conquer the crypto landscape, just as Gojo conquered curse masters in his fictional world.
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