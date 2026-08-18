سعر Going Parabolic Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Going Parabolic Coin (GPC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7,28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GPC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GPC.

يحتل Going Parabolic Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 318.787، مع عرض متداول قدره 999,49M GPC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GPC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GPC بمقدار -%0,36 خلال الساعة الماضية و-%28,23 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1,82K.

معلومات سوق Going Parabolic Coin (GPC)

القيمة السوقية $ 318,79K$ 318,79K $ 318,79K الحجم (24 ساعة) $ 1,82K$ 1,82K $ 1,82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 318,79K$ 318,79K $ 318,79K إمداد دورة التداول 999,49M 999,49M 999,49M إجمالي العرض 999.486.088,671324 999.486.088,671324 999.486.088,671324

القيمة السوقية الحالية لـ Going Parabolic Coin هي $ 318,79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1,82K. العرض المتداول لـ GPC يبلغ 999,49M، مع إجمالي عرض 999486088.671324. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 318,79K.