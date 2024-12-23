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سعر GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) المباشر لليوم هو USD 39.85 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.04M . يتم تحديث سعر GGAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoGoPool ggAVAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73M - تغيير سعر GoGoPool ggAVAX خلال اليوم هو -1.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 954.32K

أداء سعر GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoGoPool ggAVAX مقابل USD هو $ -0.55969572862301 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoGoPool ggAVAX مقابل USD هو $ -4.5643871200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoGoPool ggAVAX مقابل USD هو $ +15.5446521350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoGoPool ggAVAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.55969572862301 -1.38% 30 يوم $ -4.5643871200 -11.45% 60 يوم $ +15.5446521350 +39.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GoGoPool ggAVAX (GGAVAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoGoPool ggAVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 39.01$ 39.01 $ 39.01 24 ساعة مرتفع $ 41.69$ 41.69 $ 41.69 عالية طوال الوقت $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 تغير السعر (1 ساعة) +1.33% تغير السعر (1يوم) -1.38% تغير السعر (7 أيام) -25.24%

معلومات سوق GoGoPool ggAVAX (GGAVAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: