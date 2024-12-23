سعر GoGoPool ggAVAX (GGAVAX)
سعر GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) المباشر لليوم هو USD 39.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.04M. يتم تحديث سعر GGAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoGoPool ggAVAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73M
- تغيير سعر GoGoPool ggAVAX خلال اليوم هو -1.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 954.32K
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خلال اليوم، كان سعر GoGoPool ggAVAX مقابل USD هو $ -0.55969572862301 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoGoPool ggAVAX مقابل USD هو $ -4.5643871200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoGoPool ggAVAX مقابل USD هو $ +15.5446521350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoGoPool ggAVAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.55969572862301
|-1.38%
|30 يوم
|$ -4.5643871200
|-11.45%
|60 يوم
|$ +15.5446521350
|+39.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoGoPool ggAVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.33%
-1.38%
-25.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ggAVAX is a liquid staking derivative of AVAX(Avalanche). Users receive it when they deposit into GoGoPool.
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