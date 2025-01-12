سعر GogolCoin (GOL)
سعر GogolCoin (GOL) المباشر لليوم هو USD 0.00126726. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GogolCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 238.90
- تغيير سعر GogolCoin خلال اليوم هو -25.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOL.
خلال اليوم، كان سعر GogolCoin مقابل USD هو $ -0.000431835574920759 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GogolCoin مقابل USD هو $ +0.0789299620 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GogolCoin مقابل USD هو $ +0.0788105021 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GogolCoin مقابل USD هو $ +0.0001869565357589443 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000431835574920759
|-25.41%
|30 يوم
|$ +0.0789299620
|+6,228.40%
|60 يوم
|$ +0.0788105021
|+6,218.97%
|90 يوم
|$ +0.0001869565357589443
|+17.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GogolCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-25.41%
+249.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOL إلى AUD
A$0.0020529612
|1 GOL إلى GBP
￡0.0010264806
|1 GOL إلى EUR
€0.0012292422
|1 GOL إلى USD
$0.00126726
|1 GOL إلى MYR
RM0.0056899974
|1 GOL إلى TRY
₺0.044861004
|1 GOL إلى JPY
¥0.1998088842
|1 GOL إلى RUB
₽0.1287916338
|1 GOL إلى INR
₹0.1091997942
|1 GOL إلى IDR
Rp20.7747507744
|1 GOL إلى PHP
₱0.07476834
|1 GOL إلى EGP
￡E.0.06399663
|1 GOL إلى BRL
R$0.0077556312
|1 GOL إلى CAD
C$0.0018248544
|1 GOL إلى BDT
৳0.1552773678
|1 GOL إلى NGN
₦1.9739221938
|1 GOL إلى UAH
₴0.0538205322
|1 GOL إلى VES
Bs0.06716478
|1 GOL إلى PKR
Rs0.3544779672
|1 GOL إلى KZT
₸0.6719265972
|1 GOL إلى THB
฿0.0439485768
|1 GOL إلى TWD
NT$0.0419589786
|1 GOL إلى CHF
Fr0.0011532066
|1 GOL إلى HKD
HK$0.0098592828
|1 GOL إلى MAD
.د.م0.0127866534