سعر goETH (GOETH)
سعر goETH (GOETH) المباشر لليوم هو USD 3,252.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق goETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.94K
- تغيير سعر goETH خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر goETH مقابل USD هو $ -5.09993543707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر goETH مقابل USD هو $ -555.4061676720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر goETH مقابل USD هو $ +95.9504742480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر goETH مقابل USD هو $ +731.7086615980078 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -5.09993543707
|-0.15%
|30 يوم
|$ -555.4061676720
|-17.07%
|60 يوم
|$ +95.9504742480
|+2.95%
|90 يوم
|$ +731.7086615980078
|+29.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر goETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-0.15%
-10.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ether >< Algorand. Each goETH is fully collateralised with native ETH, giving ETH full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging ETH to Algorand visit https://app.algomint.io
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