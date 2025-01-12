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سعر Goerli ETH (GETH) المباشر لليوم هو USD 0.00611691 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goerli ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.41 - تغيير سعر Goerli ETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Goerli ETH (GETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goerli ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goerli ETH مقابل USD هو $ -0.0025879245 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goerli ETH مقابل USD هو $ -0.0046051126 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goerli ETH مقابل USD هو $ -0.003247403191323017 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0025879245 -42.30% 60 يوم $ -0.0046051126 -75.28% 90 يوم $ -0.003247403191323017 -34.67%

تحليل سعر Goerli ETH (GETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goerli ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.450072$ 0.450072 $ 0.450072 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -7.39%

معلومات سوق Goerli ETH (GETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: