سعر GODZI (GDZ)
سعر GODZI (GDZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GDZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GODZI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27
- تغيير سعر GODZI خلال اليوم هو -4.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GODZI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GODZI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GODZI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GODZI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.46%
|30 يوم
|$ 0
|-23.04%
|60 يوم
|$ 0
|+5.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GODZI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.46%
+1.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GODZI - The funniest dinosaur of TON
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