سعر God The Dog المباشر اليوم هو 0.00071536 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر God The Dog المباشر اليوم هو 0.00071536 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOD بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن GOD

معلومات سعر GOD

الموقع الرسمي لـ GOD

اقتصاد توكن GOD

توقعات سعر GOD

شعار God The Dog

سعر God The Dog (GOD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GOD إلى USD:

$0.00071555
$0.00071555$0.00071555
-16.40%1D
USD
مخطط أسعار God The Dog (GOD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:11:02 (UTC+8)

معلومات سعر God The Dog (GOD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0006972
$ 0.0006972$ 0.0006972
24 ساعة منخفض
$ 0.00085673
$ 0.00085673$ 0.00085673
24 ساعة مرتفع

$ 0.0006972
$ 0.0006972$ 0.0006972

$ 0.00085673
$ 0.00085673$ 0.00085673

$ 0.00932323
$ 0.00932323$ 0.00932323

$ 0.0006972
$ 0.0006972$ 0.0006972

-0.40%

-16.50%

-39.00%

-39.00%

سعر God The Dog (GOD) في الوقت الحقيقي هو $0.00071536. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOD بين أدنى سعر $ 0.0006972 وأعلى سعر $ 0.00085673، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOD على الإطلاق هو $ 0.00932323، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0006972.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOD -0.40% على مدار الساعة الماضية، -16.50% على مدار 24 ساعة، و -39.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق God The Dog (GOD)

$ 709.57K
$ 709.57K$ 709.57K

--
----

$ 709.57K
$ 709.57K$ 709.57K

991.33M
991.33M 991.33M

991,326,303.3210633
991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

القيمة السوقية الحالية لـ God The Dog هي $ 709.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOD يبلغ 991.33M، مع إجمالي عرض 991326303.3210633. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 709.57K.

سجل سعر God The Dog (GOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر God The Dog مقابل USD هو $ -0.000141365400530955 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر God The Dog مقابل USD هو $ -0.0005488875 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر God The Dog مقابل USD هو $ -0.0006090119 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر God The Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000141365400530955-16.50%
30 يوم$ -0.0005488875-76.72%
60 يوم$ -0.0006090119-85.13%
90 يوم$ 0--

ما هو God The Dog ( GOD )

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

المصدر God The Dog (GOD)

الموقع الرسمي

توقعات سعر God The Dog (USD)

كم ستكون قيمة God The Dog (GOD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك God The Dog (GOD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة God The Dog.

تحقق الآن من توقعات سعر God The Dog!

عملة GOD إلى العملات المحلية

توكنوميكس God The Dog (GOD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس God The Dog (GOD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GOD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول God The Dog (GOD)

كم يساوي God The Dog (GOD) اليوم؟
سعر GOD المباشر في USD هو USD 0.00071536، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GOD إلى USD الحالي؟
سعر GOD إلى USD الحالي هو $ 0.00071536. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ God The Dog ؟
القيمة السوقية لعملة GOD هي $ 709.57K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GOD؟
العرض المتداول لتوكن GOD هو 991.33M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GOD؟
حقق GOD سعرًا قياسيًا قدره 0.00932323 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GOD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0006972 GOD.
ما هو حجم تداول GOD؟
حجم تداول GOD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GOD هذا العام؟
قد يرتفع GOD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GOD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:11:02 (UTC+8)

