معلومات سعر God The Dog (GOD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.0006972 24 ساعة مرتفع $ 0.00085673 عالية طوال الوقت $ 0.00932323 أدنى سعر $ 0.0006972 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -16.50% تغير السعر (7 أيام) -39.00%

سعر God The Dog (GOD) في الوقت الحقيقي هو $0.00071536. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOD بين أدنى سعر $ 0.0006972 وأعلى سعر $ 0.00085673، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOD على الإطلاق هو $ 0.00932323، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0006972.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOD -0.40% على مدار الساعة الماضية، -16.50% على مدار 24 ساعة، و -39.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق God The Dog (GOD)

القيمة السوقية $ 709.57K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 709.57K إمداد دورة التداول 991.33M إجمالي العرض 991,326,303.3210633

القيمة السوقية الحالية لـ God The Dog هي $ 709.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOD يبلغ 991.33M، مع إجمالي عرض 991326303.3210633. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 709.57K.