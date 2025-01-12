سعر God Of Ethereum (GOE)
سعر God Of Ethereum (GOE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق God Of Ethereum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 959.18
- تغيير سعر God Of Ethereum خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر God Of Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر God Of Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر God Of Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر God Of Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.82%
|60 يوم
|$ 0
|-81.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر God Of Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The "God of Ethereum" is a term used colloquially within the cryptocurrency community to refer to a meme coin or token that humorously pays homage to Ethereum's co-founder, Vitalik Buterin. These meme coins often emerge as a form of satire or playful tribute to Buterin's prominent role in the Ethereum ecosystem. While there isn't a specific token named "God of Ethereum," various meme coins have surfaced over time with similar themes, typically featuring Buterin's likeness or name in their branding. These tokens often gain popularity within online crypto communities for their entertainment value and sometimes even generate speculative interest among traders. It's important to note that meme coins like these are usually created as lighthearted projects and may not have any substantial utility or long-term viability beyond their novelty appeal. Investors should exercise caution and conduct thorough research before considering any investment in such tokens, as they often carry high levels of risk.
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