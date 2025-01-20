سعر GoCryptoMe (GCME)
سعر GoCryptoMe (GCME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GCME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoCryptoMe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.15
- تغيير سعر GoCryptoMe خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GoCryptoMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoCryptoMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoCryptoMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoCryptoMe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.08%
|30 يوم
|$ 0
|-21.63%
|60 يوم
|$ 0
|+3.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoCryptoMe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.08%
+1.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"GoCryptoMe is a blockchain-based ecosystem that provides crowdfunding via cryptocurrency. With GoCryptoMe, the people are in power. Holders of our NFTs will be able to vote on a project’s inclusion on the GoCryptoMe crowdfunding website. If the project is determined to be a fully legal and legitimate cause, then the project’s creator will have free use of the platform. Through decentralization — once funds are in place — they cannot be censored or redirected by governments or corporate executives who may have agendas, biases, or are under pressure from third-parties. GoCryptoMe’s long-term goal is to create a platform where crowdfunding will be uncensored, secure, transparent, and free of corporate or political influence. A platform that can spread globally, giving users the best experience and the freedom to fund any cause, venture, or entity they love."
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