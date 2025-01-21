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سعر GoCrypto (GOC) المباشر لليوم هو USD 0.00153679 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoCrypto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.29 - تغيير سعر GoCrypto خلال اليوم هو -2.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GoCrypto (GOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoCrypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoCrypto مقابل USD هو $ -0.0005055272 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoCrypto مقابل USD هو $ -0.0008526544 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoCrypto مقابل USD هو $ -0.001782884882241615 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.76% 30 يوم $ -0.0005055272 -32.89% 60 يوم $ -0.0008526544 -55.48% 90 يوم $ -0.001782884882241615 -53.70%

تحليل سعر GoCrypto (GOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoCrypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00148643$ 0.00148643 $ 0.00148643 24 ساعة مرتفع $ 0.00158267$ 0.00158267 $ 0.00158267 عالية طوال الوقت $ 0.227067$ 0.227067 $ 0.227067 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) -2.76% تغير السعر (7 أيام) -11.86%

معلومات سوق GoCrypto (GOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: