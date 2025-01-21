سعر GoCrypto (GOC)
سعر GoCrypto (GOC) المباشر لليوم هو USD 0.00153679. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoCrypto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.29
- تغيير سعر GoCrypto خلال اليوم هو -2.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GoCrypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoCrypto مقابل USD هو $ -0.0005055272 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoCrypto مقابل USD هو $ -0.0008526544 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoCrypto مقابل USD هو $ -0.001782884882241615 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.76%
|30 يوم
|$ -0.0005055272
|-32.89%
|60 يوم
|$ -0.0008526544
|-55.48%
|90 يوم
|$ -0.001782884882241615
|-53.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoCrypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
-2.76%
-11.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The GoCrypto (GoC) token is used for payments on the GoCrypto platform and in the scope of our loyalty program. Users of our Elly wallet can use GoC for shopping at local and online stores; in selected countries, they also receive a tokenback reward for every purchase. We continue to broaden GoC’s utility by integrating it into B2B processes, merchant settlements and other loyalty programs. GoC is a token issued on the Bitcoin Cash (SLP) blockchain and Binance Smart Chain platform. It is integrated into all our applications and services, which makes GoC a true e-commerce token with wide usability.
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