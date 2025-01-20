سعر GoCharge Tech (CHARGED)
سعر GoCharge Tech (CHARGED) المباشر لليوم هو USD 0.0021326. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHARGED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoCharge Tech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.58
- تغيير سعر GoCharge Tech خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GoCharge Tech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoCharge Tech مقابل USD هو $ -0.0003757312 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoCharge Tech مقابل USD هو $ -0.0001834967 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoCharge Tech مقابل USD هو $ +0.0000154174336813782 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ -0.0003757312
|-17.61%
|60 يوم
|$ -0.0001834967
|-8.60%
|90 يوم
|$ +0.0000154174336813782
|+0.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoCharge Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.17%
-0.18%
+3.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Utility token that unlocks payments for electric vehicle charging and power bank rentals in our GoCharge Tech ecosystem.
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|1 CHARGED إلى AUD
A$0.003433486
|1 CHARGED إلى GBP
￡0.001748732
|1 CHARGED إلى EUR
€0.002047296
|1 CHARGED إلى USD
$0.0021326
|1 CHARGED إلى MYR
RM0.009575374
|1 CHARGED إلى TRY
₺0.075877908
|1 CHARGED إلى JPY
¥0.333304054
|1 CHARGED إلى RUB
₽0.21720531
|1 CHARGED إلى INR
₹0.18457653
|1 CHARGED إلى IDR
Rp34.960650144
|1 CHARGED إلى PHP
₱0.124778426
|1 CHARGED إلى EGP
￡E.0.107312432
|1 CHARGED إلى BRL
R$0.012966208
|1 CHARGED إلى CAD
C$0.003070944
|1 CHARGED إلى BDT
৳0.259089574
|1 CHARGED إلى NGN
₦3.326983956
|1 CHARGED إلى UAH
₴0.08978246
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Bs0.1151604
|1 CHARGED إلى PKR
Rs0.594185012
|1 CHARGED إلى KZT
₸1.1313443
|1 CHARGED إلى THB
฿0.07314818
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NT$0.069885302
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