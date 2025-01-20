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سعر GoCharge Tech (CHARGED) المباشر لليوم هو USD 0.0021326 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHARGED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoCharge Tech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.58 - تغيير سعر GoCharge Tech خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GoCharge Tech (CHARGED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoCharge Tech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoCharge Tech مقابل USD هو $ -0.0003757312 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoCharge Tech مقابل USD هو $ -0.0001834967 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoCharge Tech مقابل USD هو $ +0.0000154174336813782 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.18% 30 يوم $ -0.0003757312 -17.61% 60 يوم $ -0.0001834967 -8.60% 90 يوم $ +0.0000154174336813782 +0.73%

تحليل سعر GoCharge Tech (CHARGED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoCharge Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00195944$ 0.00195944 $ 0.00195944 24 ساعة مرتفع $ 0.00227736$ 0.00227736 $ 0.00227736 عالية طوال الوقت $ 0.01302541$ 0.01302541 $ 0.01302541 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) +3.24%

معلومات سوق GoCharge Tech (CHARGED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: