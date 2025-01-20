سعر GoByte (GBX)
سعر GoByte (GBX) المباشر لليوم هو USD 0.00101098. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoByte الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.67
- تغيير سعر GoByte خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GoByte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoByte مقابل USD هو $ +0.0000952705 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoByte مقابل USD هو $ +0.0000066104 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoByte مقابل USD هو $ +0.0002065325183675075 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.40%
|30 يوم
|$ +0.0000952705
|+9.42%
|60 يوم
|$ +0.0000066104
|+0.65%
|90 يوم
|$ +0.0002065325183675075
|+25.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoByte: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+0.40%
-9.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GoByte is the fastest, most secure & most affordable Proof-of-Work cryptocurrency in the world. Its network features instantly settled & respendable transactions, 51% attack immunity, optionally private transactions and the first decentralized blockchain governance and self-funding model through incentivized full nodes which enable mass adoption scaling.
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