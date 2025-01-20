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سعر GoByte (GBX) المباشر لليوم هو USD 0.00101098 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GBX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoByte الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.67 - تغيير سعر GoByte خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GoByte (GBX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoByte مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoByte مقابل USD هو $ +0.0000952705 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoByte مقابل USD هو $ +0.0000066104 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoByte مقابل USD هو $ +0.0002065325183675075 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.40% 30 يوم $ +0.0000952705 +9.42% 60 يوم $ +0.0000066104 +0.65% 90 يوم $ +0.0002065325183675075 +25.67%

تحليل سعر GoByte (GBX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoByte: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00103019$ 0.00103019 $ 0.00103019 عالية طوال الوقت $ 78.66$ 78.66 $ 78.66 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) -9.65%

معلومات سوق GoByte (GBX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: