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سعر goBTC (GOBTC) المباشر لليوم هو USD 108,532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GOBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق goBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.98K - تغيير سعر goBTC خلال اليوم هو +4.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر goBTC (GOBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر goBTC مقابل USD هو $ +4,366.73 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر goBTC مقابل USD هو $ +11,719.6435156000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر goBTC مقابل USD هو $ +13,754.4991304000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر goBTC مقابل USD هو $ +42,120.35458088225 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +4,366.73 +4.19% 30 يوم $ +11,719.6435156000 +10.80% 60 يوم $ +13,754.4991304000 +12.67% 90 يوم $ +42,120.35458088225 +63.42%

تحليل سعر goBTC (GOBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر goBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 100,357$ 100,357 $ 100,357 24 ساعة مرتفع $ 110,515$ 110,515 $ 110,515 عالية طوال الوقت $ 110,515$ 110,515 $ 110,515 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) +4.19% تغير السعر (7 أيام) +17.45%

معلومات سوق goBTC (GOBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: