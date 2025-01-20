سعر goBTC (GOBTC)
سعر goBTC (GOBTC) المباشر لليوم هو USD 108,532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق goBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.98K
- تغيير سعر goBTC خلال اليوم هو +4.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر goBTC مقابل USD هو $ +4,366.73 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر goBTC مقابل USD هو $ +11,719.6435156000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر goBTC مقابل USD هو $ +13,754.4991304000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر goBTC مقابل USD هو $ +42,120.35458088225 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +4,366.73
|+4.19%
|30 يوم
|$ +11,719.6435156000
|+10.80%
|60 يوم
|$ +13,754.4991304000
|+12.67%
|90 يوم
|$ +42,120.35458088225
|+63.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر goBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
+4.19%
+17.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitcoin >< Algorand. goBTC are fully collateralised with native BTC, giving BTC the full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. For each goBTC issued a carbon credit is also issued to neutralise its previous carbon footprint. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging BTC to Algorand visit https://app.algomint.io
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