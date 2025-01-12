سعر goblintown (GOBLINTOWN)
سعر goblintown (GOBLINTOWN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.88K. يتم تحديث سعر GOBLINTOWN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق goblintown الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.04
- تغيير سعر goblintown خلال اليوم هو -0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 984.41M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOBLINTOWN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOBLINTOWN.
خلال اليوم، كان سعر goblintown مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر goblintown مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر goblintown مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر goblintown مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-19.15%
|60 يوم
|$ 0
|-3.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر goblintown: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-0.57%
-22.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
goblintown on Solana! we shall convince the team to migrate to Solana!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOBLINTOWN إلى AUD
A$--
|1 GOBLINTOWN إلى GBP
￡--
|1 GOBLINTOWN إلى EUR
€--
|1 GOBLINTOWN إلى USD
$--
|1 GOBLINTOWN إلى MYR
RM--
|1 GOBLINTOWN إلى TRY
₺--
|1 GOBLINTOWN إلى JPY
¥--
|1 GOBLINTOWN إلى RUB
₽--
|1 GOBLINTOWN إلى INR
₹--
|1 GOBLINTOWN إلى IDR
Rp--
|1 GOBLINTOWN إلى PHP
₱--
|1 GOBLINTOWN إلى EGP
￡E.--
|1 GOBLINTOWN إلى BRL
R$--
|1 GOBLINTOWN إلى CAD
C$--
|1 GOBLINTOWN إلى BDT
৳--
|1 GOBLINTOWN إلى NGN
₦--
|1 GOBLINTOWN إلى UAH
₴--
|1 GOBLINTOWN إلى VES
Bs--
|1 GOBLINTOWN إلى PKR
Rs--
|1 GOBLINTOWN إلى KZT
₸--
|1 GOBLINTOWN إلى THB
฿--
|1 GOBLINTOWN إلى TWD
NT$--
|1 GOBLINTOWN إلى CHF
Fr--
|1 GOBLINTOWN إلى HKD
HK$--
|1 GOBLINTOWN إلى MAD
.د.م--