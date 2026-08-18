سعر GOATxAI اليوم

السعر المباشر لمشروع GOATxAI (GOAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GOAI.

يحتل GOATxAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,649.82، مع عرض متداول قدره 872.78M GOAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOAI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GOATxAI (GOAI)

القيمة السوقية $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K إمداد دورة التداول 872.78M 872.78M 872.78M إجمالي العرض 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

القيمة السوقية الحالية لـ GOATxAI هي $ 9.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOAI يبلغ 872.78M، مع إجمالي عرض 888888888.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.83K.