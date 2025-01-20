سعر GOATX (GOATX)
سعر GOATX (GOATX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOATX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GOATX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.92K
- تغيير سعر GOATX خلال اليوم هو -10.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GOATX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GOATX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GOATX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GOATX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GOATX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.10%
-10.33%
-76.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’
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