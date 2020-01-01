توكنوميكس Goatseus Poppimus (POPGOAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Goatseus Poppimus (POPGOAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Goatseus Poppimus (POPGOAT) 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 الموقع الرسمي: https://www.popgoat.click اشتر POPGOAT الآن!

توكنوميكس Goatseus Poppimus (POPGOAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Goatseus Poppimus (POPGOAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.73K $ 18.73K $ 18.73K إجمالي العرض: $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M العرض المتداول: $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.73K $ 18.73K $ 18.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00372407 $ 0.00372407 $ 0.00372407 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Goatseus Poppimus (POPGOAT)

توكنوميكس Goatseus Poppimus (POPGOAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Goatseus Poppimus (POPGOAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POPGOAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POPGOAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POPGOAT، استكشف السعر المباشر لتوكن POPGOAT!

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