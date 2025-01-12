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سعر Goatseus Poppimus (POPGOAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.62K . يتم تحديث سعر POPGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goatseus Poppimus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 546.02 - تغيير سعر Goatseus Poppimus خلال اليوم هو -2.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.88M

أداء سعر Goatseus Poppimus (POPGOAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goatseus Poppimus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goatseus Poppimus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goatseus Poppimus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goatseus Poppimus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.21% 30 يوم $ 0 -54.44% 60 يوم $ 0 -86.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Goatseus Poppimus (POPGOAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goatseus Poppimus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00372407$ 0.00372407 $ 0.00372407 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -2.21% تغير السعر (7 أيام) -27.33%

معلومات سوق Goatseus Poppimus (POPGOAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: