سعر Goatseus Poppimus (POPGOAT)
سعر Goatseus Poppimus (POPGOAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.62K. يتم تحديث سعر POPGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Goatseus Poppimus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 546.02
- تغيير سعر Goatseus Poppimus خلال اليوم هو -2.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.88M
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خلال اليوم، كان سعر Goatseus Poppimus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Goatseus Poppimus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Goatseus Poppimus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Goatseus Poppimus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.21%
|30 يوم
|$ 0
|-54.44%
|60 يوم
|$ 0
|-86.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Goatseus Poppimus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-2.21%
-27.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀
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