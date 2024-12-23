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سعر Goatseus Act II (GOATSEUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 826.82K . يتم تحديث سعر GOATSEUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goatseus Act II الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 505.54 - تغيير سعر Goatseus Act II خلال اليوم هو +9.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Goatseus Act II (GOATSEUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goatseus Act II مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goatseus Act II مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goatseus Act II مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goatseus Act II مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.70% 30 يوم $ 0 -60.01% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Goatseus Act II (GOATSEUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goatseus Act II: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0028801$ 0.0028801 $ 0.0028801 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +9.70% تغير السعر (7 أيام) -30.91%

معلومات سوق Goatseus Act II (GOATSEUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: