سعر goatseglebe (GLEBE)
سعر goatseglebe (GLEBE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.66K. يتم تحديث سعر GLEBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق goatseglebe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.66K
- تغيير سعر goatseglebe خلال اليوم هو -4.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.01M
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خلال اليوم، كان سعر goatseglebe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر goatseglebe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر goatseglebe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر goatseglebe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر goatseglebe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.15%
-4.93%
-61.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat
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