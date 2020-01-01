توكنوميكس Goatse Forest Rave (GFR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Goatse Forest Rave (GFR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Goatse Forest Rave (GFR) Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump الموقع الرسمي: https://goatseforestrave.com/ اشتر GFR الآن!

توكنوميكس Goatse Forest Rave (GFR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Goatse Forest Rave (GFR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.83K $ 18.83K $ 18.83K إجمالي العرض: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M العرض المتداول: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.83K $ 18.83K $ 18.83K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00151578 $ 0.00151578 $ 0.00151578 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000103 $ 0.0000103 $ 0.0000103 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Goatse Forest Rave (GFR)

توكنوميكس Goatse Forest Rave (GFR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Goatse Forest Rave (GFR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GFR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GFR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GFR، استكشف السعر المباشر لتوكن GFR!

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