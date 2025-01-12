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سعر Goatse Forest Rave (GFR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 127.48K . يتم تحديث سعر GFR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goatse Forest Rave الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.82K - تغيير سعر Goatse Forest Rave خلال اليوم هو -10.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Goatse Forest Rave (GFR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goatse Forest Rave مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goatse Forest Rave مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goatse Forest Rave مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goatse Forest Rave مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Goatse Forest Rave (GFR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goatse Forest Rave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00151578$ 0.00151578 $ 0.00151578 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -10.13% تغير السعر (7 أيام) -23.60%

معلومات سوق Goatse Forest Rave (GFR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: