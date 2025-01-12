سعر Goatse Forest Rave (GFR)
سعر Goatse Forest Rave (GFR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 127.48K. يتم تحديث سعر GFR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Goatse Forest Rave الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.82K
- تغيير سعر Goatse Forest Rave خلال اليوم هو -10.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GFR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GFR.
خلال اليوم، كان سعر Goatse Forest Rave مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Goatse Forest Rave مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Goatse Forest Rave مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Goatse Forest Rave مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Goatse Forest Rave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-10.13%
-23.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! - First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GFR إلى AUD
A$--
|1 GFR إلى GBP
￡--
|1 GFR إلى EUR
€--
|1 GFR إلى USD
$--
|1 GFR إلى MYR
RM--
|1 GFR إلى TRY
₺--
|1 GFR إلى JPY
¥--
|1 GFR إلى RUB
₽--
|1 GFR إلى INR
₹--
|1 GFR إلى IDR
Rp--
|1 GFR إلى PHP
₱--
|1 GFR إلى EGP
￡E.--
|1 GFR إلى BRL
R$--
|1 GFR إلى CAD
C$--
|1 GFR إلى BDT
৳--
|1 GFR إلى NGN
₦--
|1 GFR إلى UAH
₴--
|1 GFR إلى VES
Bs--
|1 GFR إلى PKR
Rs--
|1 GFR إلى KZT
₸--
|1 GFR إلى THB
฿--
|1 GFR إلى TWD
NT$--
|1 GFR إلى CHF
Fr--
|1 GFR إلى HKD
HK$--
|1 GFR إلى MAD
.د.م--