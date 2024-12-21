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سعر Goat Protocol (GOA) المباشر لليوم هو USD 2.77 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M . يتم تحديث سعر GOA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goat Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 225.24 - تغيير سعر Goat Protocol خلال اليوم هو +6.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 435.00K

أداء سعر Goat Protocol (GOA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goat Protocol مقابل USD هو $ +0.178484 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goat Protocol مقابل USD هو $ +0.3071996480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goat Protocol مقابل USD هو $ +0.9166464610 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goat Protocol مقابل USD هو $ +0.8140074821829277 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.178484 +6.90% 30 يوم $ +0.3071996480 +11.09% 60 يوم $ +0.9166464610 +33.09% 90 يوم $ +0.8140074821829277 +41.62%

تحليل سعر Goat Protocol (GOA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goat Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 24 ساعة مرتفع $ 2.84$ 2.84 $ 2.84 عالية طوال الوقت $ 3.2$ 3.2 $ 3.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) +6.90% تغير السعر (7 أيام) -11.44%

معلومات سوق Goat Protocol (GOA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: