سعر Goat Protocol (GOA)
سعر Goat Protocol (GOA) المباشر لليوم هو USD 2.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M. يتم تحديث سعر GOA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Goat Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 225.24
- تغيير سعر Goat Protocol خلال اليوم هو +6.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 435.00K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOA.
خلال اليوم، كان سعر Goat Protocol مقابل USD هو $ +0.178484 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Goat Protocol مقابل USD هو $ +0.3071996480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Goat Protocol مقابل USD هو $ +0.9166464610 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Goat Protocol مقابل USD هو $ +0.8140074821829277 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.178484
|+6.90%
|30 يوم
|$ +0.3071996480
|+11.09%
|60 يوم
|$ +0.9166464610
|+33.09%
|90 يوم
|$ +0.8140074821829277
|+41.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Goat Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
+6.90%
-11.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Defi yield aggregator with the lowest fees on the market.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOA إلى AUD
A$4.4043
|1 GOA إلى GBP
￡2.1883
|1 GOA إلى EUR
€2.6315
|1 GOA إلى USD
$2.77
|1 GOA إلى MYR
RM12.465
|1 GOA إلى TRY
₺97.4763
|1 GOA إلى JPY
¥433.3388
|1 GOA إلى RUB
₽285.1438
|1 GOA إلى INR
₹235.2838
|1 GOA إلى IDR
Rp44,677.4131
|1 GOA إلى PHP
₱162.9591
|1 GOA إلى EGP
￡E.140.9376
|1 GOA إلى BRL
R$16.8416
|1 GOA إلى CAD
C$3.9611
|1 GOA إلى BDT
৳330.9042
|1 GOA إلى NGN
₦4,294.5526
|1 GOA إلى UAH
₴116.1184
|1 GOA إلى VES
Bs141.27
|1 GOA إلى PKR
Rs770.7248
|1 GOA إلى KZT
₸1,454.0561
|1 GOA إلى THB
฿94.734
|1 GOA إلى TWD
NT$90.3851
|1 GOA إلى CHF
Fr2.4653
|1 GOA إلى HKD
HK$21.5229
|1 GOA إلى MAD
.د.م27.8662